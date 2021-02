Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : le titre résiste bien après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 18/02/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien en fin de journée malgré l'analyse d'UBS et affiche même un gain de 0,5%. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'vente' sur Beiersdorf avec un objectif de cours ramené de 85 à 80 euros, ce qui implique un potentiel de baisse estimé à 7% pour le titre du groupe allemand de cosmétiques et d'adhésifs. Le broker juge nécessaire une 'deuxième vague d'investissements pour accélérer l'adaptation du groupe', mais il voit des défis structurels persister, s'attendant donc à 'de la souffrance à court terme et des gains à long terme non quantifiés'.

Valeurs associées BEIERSDORF XETRA +0.70%