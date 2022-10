Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf: la Commission européenne autorise Scintia information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 10:19









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Beiersdorf AG par Scintia Vermögensverwaltungs GmbH ('Scintia'), toutes deux allemandes, et par l'actionnaire de contrôle exclusif ultime de Scintia, une personne physique.



Beiersdorf est un producteur et fournisseur mondial de produits de soins de la peau, du corps et des cheveux, ainsi que de produits auto-adhésifs. Scintia est une société d'investissement.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que Scintia et son actionnaire détiennent déjà le contrôle conjoint de Beiersdorf et qu'il n'y a pas de chevauchement entre les activités des sociétés.





