Beiersdorf : en retrait après son CA pour 2019

(CercleFinance.com) - Beiersdorf cède 1,4% à Francfort, après la présentation par le fabricant de cosmétiques d'un chiffre d'affaires annuel de 7,65 milliards d'euros, en croissance de 5,8% en données publiées et de 4,1% en organique. L'Allemand précise que cette croissance organique repose essentiellement sur la division grand public (+4,8%) tandis que sa division tesa (+0,8%) s'est trouvée pénalisée par un 'environnement de marché difficile'. La direction de Beiersdorf confirme son objectif pour l'année 2019 d'une marge opérationnelle des activités poursuivies de l'ordre de 14,5%, et indique voir l'exercice qui commence avec un 'optimisme prudent'.

Valeurs associées BEIERSDORF XETRA -0.65%