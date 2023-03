Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf: en recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Beiersdorf recule de près de 3% à Francfort, malgré la publication d'un résultat opérationnel (EBIT) courant en hausse à 1,16 milliard d'euros, soit une marge améliorée de 0,2 point à 13,2% pour un chiffre d'affaires de 8,8 milliards, en progression de 10,2% en organique.



'Pour la première fois depuis au moins deux décennies, nous avons enregistré une croissance organique à deux chiffres de nos ventes', souligne Vincent Warnery, le CEO du groupe allemand de cosmétiques.



'Nos principaux moteurs de croissance et de rentabilité ont été bien équilibrés entre l'activité Nivea en Europe et sur les marchés émergents, l'activité Derma et l'activité luxe avec La Prairie', poursuit-il.



Pour 2023, Beiersdorf estime que sa croissance organique des ventes devrait se situer dans la fourchette moyenne à un chiffre et que sa marge d'EBIT courant sera légèrement supérieure au niveau de l'année précédente.





