Beiersdorf: en berne après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Beiersdorf perd 3% à Francfort, après la publication par le groupe de cosmétiques d'un BPA de 3,24 euros pour 2023, contre 3,33 euros l'année précédente, malgré une marge d'EBIT hors éléments exceptionnels améliorée de 0,2 point à 13,4%.



Son chiffre d'affaires a atteint un niveau record de 9,45 milliards d'euros, en croissance organique de 10,8% (+7,4% en nominal), les progressions de Nivea, derma et santé ayant compensé les difficultés de La Prairie et de Chantecaille.



Une hausse du dividende 2023 de 43% à un euro sera proposée, ainsi que des rachats d'actions pour 500 millions d'euros. Pour 2024, le groupe vise une croissance organique des revenus dans le milieu de la plage à un chiffre avec une marge d'EBIT en légère hausse.





