Beiersdorf: délaissé après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Beiersdorf recule de 3% à Francfort, après la publication par le groupe de cosmétiques d'un résultat d'exploitation (EBIT) hors exceptionnel de 838 millions d'euros pour le premier semestre 2024, soit une marge en baisse de 1,1 point à 16,2%.



'L'EBIT a été soutenu par une forte augmentation de la marge brute, tandis qu'un réinvestissement dans le marketing, la numérisation et les efforts de durabilité doit permettre une rentabilité plus équilibrée tout au long de l'année', indique-t-il.



A 5,2 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a progressé de 7,1% en organique, avec une progression de seulement 2,9% pour tesa, mais une croissance de 8% pour les activités grand public, tirée en particulier par une croissance de 11,1% pour Nivea.



Confiant pour l'ensemble de 2024, Beiersdorf confirme prévoir une croissance organique des ventes de l'ordre de 6 à 8%, ainsi qu'une marge d'EBIT (hors facteurs exceptionnels) légèrement supérieure au niveau de l'année précédente.





Valeurs associées BEIERSDORF 129,65 EUR XETRA -1,33%