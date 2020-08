Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : délaissé après ses semestriels Cercle Finance • 06/08/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - Beiersdorf recule de près de 4% à Francfort, délaissé suite à la présentation d'un profit opérationnel hors exceptionnel de 472 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, correspondant à une marge de 13,7% contre 15,4% un an auparavant. A 3,45 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand de cosmétiques -exploitant notamment la marque Nivea- s'est contracté de 10,1% (-10,7% en organique), ce qu'il attribue à la propagation mondiale de la pandémie de Covid-19. En termes de perspectives pour l'ensemble de l'année, Beiersdorf s'attend à une décroissance de ses ventes à la fois au niveau du groupe et de ses segments d'activité, avec une marge opérationnelle du groupe significativement en dessous de celle de 2019.

