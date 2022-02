Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, Beiersdorf se hisse dans le vert avec un gain de moins de 1%, aidé par Credit Suisse qui initie une couverture à 'surperformance', avec un objectif de cours de 105 euros, sur le titre du groupe de cosmétiques.



Pour justifier sa position, le broker met en avant 'son attente d'une croissance sur le terrain concurrentiel, un nouveau directeur général à la barre, des changements dans l'organisation, de nouveaux plans d'investissement en place et du potentiel de marge'.





Valeurs associées BEIERSDORF XETRA +0.20%