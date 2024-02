Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beiersdorf: dans le vert après une hausse de dividende information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - Beiersdorf gagne plus de 1% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe de cosmétiques d'une proposition de dividende d'un euro par action au titre de 2023, en augmentation d'environ 43% par rapport à l'année précédente.



Par ailleurs, son directoire a décidé, avec l'approbation du conseil de surveillance, de racheter des actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros, un programme qui devrait débuter en mai et s'achever d'ici la fin de cette année.



'Cette annonce renforce notre position d'achat sur le titre, qui devrait aussi être soutenue à court terme par une fin solide à une année faste pour Nivea et Eucerin, selon nos estimations', juge Stifel qui remonte son objectif de cours de 138 à 150 euros.





Valeurs associées BEIERSDORF XETRA +0.46%