Beiersdorf : contraction de 20% du BPA ajusté en 2020

(CercleFinance.com) - Beiersdorf publie au titre de 2020 un BPA hors exceptionnel en contraction de 19,7% à 2,73 euros, un niveau globalement conforme aux attentes, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de 140 points de base à 12,9%. Le groupe allemand de cosmétiques et d'adhésifs, exploitant notamment les marques Nivea, La Prairie et Hansaplast, a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,2% à 7,02 milliards d'euros, dont une diminution de 5,7% en organique. Pour 2021, Beiersdorf prévoit une croissance positive de ses ventes, ainsi qu'une marge opérationnelle au niveau de l'année dernière. Il prévoit d'investir 300 millions d'euros en durabilité, numérisation et marchés de croissance sur les cinq ans à venir.

