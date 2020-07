Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : CA du 1er semestre en baisse de 10,7% Cercle Finance • 07/07/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Selon les chiffres préliminaires, le chiffre d'affaires du premier semestre de Beiersdorf a diminué de 10,7% à 3,5 milliards d'euros, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. À périmètre constant, le chiffre d'affaires de l'activité grand public recule de 10,9% à 2,9 milliards d'euros sur le premier semestre, tandis que le chiffre d'affaires de l'unité adhésifs Tesa est en baisse de 10% à 622 millions d'euros. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, l'impact global que la pandémie de coronavirus aura sur ses activités ne peut pas encore être prévu avec certitude, a déclaré Beiersdorf.

Valeurs associées BEIERSDORF XETRA -1.32%