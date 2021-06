Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 16/06/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Beiersdorf grimpe de près de 3% à Francfort, avec le soutien d'un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' et d'un objectif de cours porté de 91 à 120 euros sur le titre du fabricant allemand de cosmétiques et d'adhésifs. Alors que le nouveau PDG Vincent Warnery doit faire ses débuts avec les semestriels le 5 août prochain, le broker pense maintenant que Beiersdorf est capable de surprendre à la hausse le consensus au cours de l'exercice 2021. 'Cela permet de gagner du temps pour redresser Nivea et reconstruire des marges', estime Jefferies qui redevient positif alors que l'action est selon lui 'proche d'un creux de valorisation par rapport aux pairs'.

