Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf : baisse des ventes en raison de la pandémie Cercle Finance • 05/05/2020 à 10:54









(CercleFinance.com) - Beiersdorf, le fabricant allemand de crèmes pour la peau Nivea et de bandages Hansaplast, a enregistré une baisse de ses ventes au premier trimestre en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Les ventes organiques ont baissé de 3,6% au cours des trois premiers mois de l'année, a annoncé ce matin le groupe basé à Hambourg. Le chiffre d'affaires s'établit à 1,91 milliard d'euros en valeur réelle, en baisse de 1,9% d'une année sur l'autre. Pour l'année 2020, la société a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de prévoir l'impact économique de la crise du coronavirus, ce qui a incité la société à retirer ses prévisions financières.

Valeurs associées BEIERSDORF XETRA -2.74%