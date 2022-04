Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf: augmente ses ventes de 10,3 % à 2,2 MdsE information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 11:18









(CercleFinance.com) - Beiersdorf a bien démarré l'exercice 2022. Les ventes du groupe ont atteint 2,2 milliards d'euros au premier trimestre, avec une augmentation organique de 10,3 %. Les ventes organiques du segment des produits de consommation ont augmenté de 11,6 % pour atteindre 1,8 milliard d'euros.



Le segment tesa a été tout aussi robuste, générant des ventes de 426 millions d'euros. La croissance organique a donc été de 5,1 %.



'Nous avons derrière nous un premier trimestre très réussi au cours duquel nous avons pu croître malgré un environnement de marché difficile. NIVEA a encore accéléré au premier trimestre (+9,2% par rapport à la même période de l'année précédente). Notre activité Derma (+27 ,5 de croissance organique) a largement dépassé le marché et la concurrence ', se réjouit Vincent Warnery, PDG de Beiersdorf qui souligne : ' Nous avons déjà pris un certain nombre de mesures pour atténuer les pressions sur les coûts et nous poursuivrons sans hésiter les investissements prévus dans le cadre de notre stratégie C.A.R.E.+.'



Dans le secteur de la santé, qui comprend principalement l'activité plâtre avec Hansaplast et Elastoplast, les ventes ont augmenté organiquement de 15,5% au premier trimestre.



Le segment Consommateurs a connu un très bon début d'année mais Beiersdorf ne modifie pas ses prévisions et confirme une croissance moyenne à un chiffre des ventes pour 2022. Dans ce segment, Beiersdorf confirme sa prévision d'une légère augmentation d'une année sur l'autre de la marge d'EBIT opérationnel des activités actuelles.



Beiersdorf s'attend à ce que les ventes de tesa augmentent dans la fourchette basse à moyenne à un chiffre en 2022. La marge d'EBIT opérationnel de l'activité actuelle avant facteurs spéciaux restera sensiblement inférieure à celle de l'année précédente.



Le Groupe prévoit une croissance des ventes dans la fourchette moyenne à un chiffre en 2022. La marge EBIT opérationnelle des activités courantes du Groupe avant facteurs spéciaux devrait être au niveau de l'année dernière.







