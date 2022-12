Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beiersdorf: acquisition de S-Biomedic information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 11:28









(CercleFinance.com) - Beiersdorf annonce avoir acquis une participation majoritaire dans S-Biomedic, spécialiste de la recherche sur le microbiome cutané, dans laquelle le groupe allemand a investi dès 2018 dans le cadre de ses activités de capital-risque.



Fondée en 2014, cette société belge de sciences de la vie 'étudie l'équilibre délicat du microbiome de la peau et développe des ingrédients actifs pour les produits cosmétiques en utilisant des bactéries cutanées vivantes'.



S-Biomedic restera gérée comme une entité autonome dans le cadre du programme microbiome existant de Beiersdorf et complétera les activités de recherche du groupe dans ce domaine. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.





