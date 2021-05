Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Befimmo : arrivée d'un nouveau CEO Cercle Finance • 31/05/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Befimmo annonce que ce 1er juin marque le début officiel du mandat de CEO de Jean-Philip Vroninks, qui a été désigné en qualité d'administrateur exécutif par l'assemblée générale des actionnaires le 27 avril dernier. Il succède ainsi à Benoît De Blieck sur qui il pourra compter pour assurer la transition. Benoît De Blieck a dirigé la société immobilière belge durant 21 ans et restera administrateur non exécutif jusqu'à l'expiration de son mandat en avril 2022.

Valeurs associées BEFIMMO Euronext Bruxelles +0.56%