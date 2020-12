BED BATH & BEYOND vend sa chaîne de magasins de produits importés

(AOF) - Bed Bath & Beyond a conclu un accord définitif pour vendre Cost Plus World Market, une chaîne de magasins spécialisée dans les produits importés (allant des produits de décoration à l'alimentaire), à Kingswood Capital Management, une firme de private equity basée à Los Angeles. La transaction devrait être finalisée d'ici le mois de février 2021, mais son montant n'a pas été précisé. Le groupe a également annoncé un programme de rachat d'actions de 150 millions de dollars, en plus de celui de 225 millions annoncé en octobre.

