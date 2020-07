BED BATH & BEYOND: mauvais trimestre et fermetures de magasins en persective

(AOF) - Bed Bath & Beyond a publié des ventes en forte baisse au premier trimestre de son exercice 2019. Au 30 mai 2020, sur trois mois, elles représentaient 1,307 milliards de dollars, contre 2,57 milliards au 1er juin 2019, soit une chute de 49%. L'EBITDA ajusté est passé dans le rouge, affichant -291 millions de dollars, soit -1,96 dollars par action, contre +125 millions, ou 12 cents par action un an plus tôt. Le distributeur de produits pour la maison prévoit de fermer 200 de ses magasins au cours des deux prochaines années dans l'espoir d'économiser 250 à 250 millions de dollars par an.

La société na pas souhaité fournir d'orientation financière pour 2020 en raison de l'incertitude persistante liée à l'impact de la pandémie de covid-19.

