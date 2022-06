Bed Bath & Beyond : le dirigeant évincé après des résultats médiocres

(AOF) - Bed Bath & Beyond a dévoilé ce matin des résultats décevants et annoncé l'éviction de son directeur général, Mark Tritton. "Après un examen approfondi, le conseil d'administration a décidé qu'il était temps de procéder à un changement de direction", a déclaré Harriet Edelman, présidente du détaillant d'articles de maison. Le dirigeant paye le prix de performances dégradées. Au premier trimestre de son exercice 2022, le groupe a accusé une nette de 357,7 millions de dollars après une perte de 50,9 millions de dollars un an plus tôt.

Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à -2,83 dollars contre un consensus de -1,39 dollar.

Le chiffre d'affaires a reculé de 25% à 1,463 milliard de dollars. Le consensus FactSet prévoyait 1,513 milliard de dollars. Les ventes comparables ont chuté de 23%, plus que le consensus FactSet qui prévoyait une baisse de 20,1 %.

La société s'attend à ce que les ventes comparables se redressent au cours du second semestre de l'exercice 2022.

