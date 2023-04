Bed Bath & Beyond dépose le bilan

(AOF) - Le miracle n'a pas eu lieu. Bed Bath & Beyond, l"enseigne de distribution américaine spécialisée dans la vente d'articles pour la maison, a annoncé avoir entamé une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis faute d'avoir pu réunir suffisamment de fonds pour se maintenir à flot. L'action plongeait de quelque 24% en avant-Bourse à 0,22 dollar.

Le groupe est grandement fragilisé depuis la pandémie de Covid-19. Accumulant les pertes, il a demandé son placement en procédure de sauvegarde selon le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, auprès d'un tribunal du New Jersey, où se situe son siège, selon un communiqué du groupe et un document de justice.

Fondé en 1971, la marque possédait à son apogée des magasins dans les 50 Etats américains, ainsi qu'au Canada et au Mexique. Elle a figuré parmi les 500 plus grosses compagnies américaines.

Mais la firme a tardé à se convertir à la vente en ligne, subissant de plein fouet la concurrence de compagnies comme Amazon et Target.

La société, qui tentait de décrocher des financements depuis le début de l'année pour éviter la faillite, anticipe une perte de 386 millions de dollars (348 millions d'euros) sur son dernier trimestre d'exercice.

Selon la compagnie, "360 magasins Bed Bath & Beyond et 120 magasins buybuy BABY, continueront de fonctionner, ainsi que les activités de vente en ligne".

Ses actifs et passifs sont estimés entre 1 et 10 milliards de dollars, selon un document du tribunal.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la distribution spécialisée

Les inquiétudes subsistent

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, en octobre 2022, l'activité a reculé de 1,5% sur un an. Néanmoins l'activité de la beauté-santé (+ 5,2 %) et de l'alimentaire spécialisé (+ 3,5 %) sont dynamiques par rapport à octobre 2021. La fréquentation des points de vente a été très impactée par les problématiques de carburant et une météo défavorable. Par rapport à octobre 2019, année pré-covid, la baisse de fréquentation est très forte (- 20,9 % en octobre). Les centres commerciaux et la périphérie sont plus impactés que les centres-villes avec un écart de quatre à cinq points.

Plusieurs motifs d'inquiétude existent pour l'avenir. Les acteurs subissent un effet ciseaux très important compte tenu de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation alors que l'évolution de la demande est très incertaine. Très peu d'enseignes peuvent répercuter sur les prix de vente la hausse de leurs coûts. La fédération demande donc, entre autres, de limiter l'indexation de l'Indice des Loyers Commerciaux à + 3,5 % pour les loyers de toutes les entreprises en 2023. Elle invoque également une urgence absolue : plafonner le prix de l'énergie pour 2023 et rétroagir sur les contrats déjà signés pour éviter que le rythme de défaillances s'accélère.