Bed Bath & Beyond bondit, le CEO de GameStop prend près de 10% des parts

(AOF) - Bed Bath & Beyond (BBB) bondit de plus de 80% en pré-ouverture, porté par la montée au capital de Ryan Cohen, le directeur général de GameStop. L'homme d'affaires a pris une participation de 9,8% via sa société d'investissement RC Ventures LLC, faisant de lui l'un des cinq plus gros actionnaires de l'enseigne de magasins spécialisée dans l'équipement de la maison. Il invite également le groupe à se pencher sur de nouvelles stratégies d'entreprises, y compris sa mise en vente.

BBB a déclaré vouloir examiner "attentivement" la lettre de RC Ventures et espère "[s']engager de manière constructive autour des idées qu'ils ont avancées."

