Bed Bath & Beyond au régime sec

(AOF) - Bed Bath & Beyond, en difficulté, a mis à jour sa stratégie. Le détaillant d'articles de maison va notamment réduire ses effectifs et fermer des magasins. La société va mettre en œuvre un programme de réduction des coûts "significatif" visant à diminuer les dépenses de 250 millions de dollars au cours de l'exercice 2022. Le programme comprend la réduction de 20% des effectifs. Les plans de dépenses en capital pour l'année ont également été réduits, passant de 400 millions de dollars à 250 millions de dollars.

En outre, la société a commencé à fermer environ 150 magasins Bed Bath & Beyond " à faible rendement ". La société prévoit de se retirer d'un tiers de ses opérations de " marques propres ", en abandonnant ses labels Haven, Wild Sage et Studio 3B.

Bed Bath & Beyond a fourni une mise à jour financière pour le trimestre en cours. Les ventes nettes qui devraient s'élever à environ 1,45 milliard de dollars et des ventes de magasins comparables qui devraient baisser de 26 % par rapport à l'année précédente. Ces chiffres sont à comparer aux estimations de FactSet, qui prévoient des ventes nettes de 1,52 milliard de dollars et une baisse des ventes des magasins comparables de 20,7 %.

De grandes préoccupations

D'après la Fédération du commerce spécialisé, Procos, l'activité de janvier à mai est très sensiblement en retrait par rapport à la même période en 2019, à - 8,8%. La fréquentation des magasins en mai 2022 reste inférieure à celle de mai 2019 mais le recul est limité à 6,5%, soit beaucoup mieux qu'en avril (- 19,6% par rapport à avril 2019). Dans un contexte très incertain, plusieurs éléments pèsent sur la rentabilité des entreprises, notamment l'accroissement du coût de l'électricité et l'indexation des loyers, même si la composition de l'ILC (indice des loyers commerciaux) a été modifiée. Précédemment il était composé à 50 % d'inflation, à 25 % d'indice du coût de la construction et à 25 % d'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail. Désormais il ne tiendra compte que de l'inflation et du coût de la construction car la formule précédente intégrait les ventes réalisées par les 'pure players' du Net, ce qui faisait progresser les loyers des magasins physiques.