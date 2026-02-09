 Aller au contenu principal
Becton Dickinson chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 4,7 % à 200,24 $ avant le marché

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026 entre 12,35 et 12,65 dollars, contre une prévision antérieure de 14,75 à 15,05 dollars

** Les analystes s'attendaient à un bénéfice annuel ajusté par action de 14,72 $, selon les données compilées par LSEG

** BDX annonce un bénéfice ajusté par action de 2,91 $ pour le premier trimestre, légèrement inférieur aux estimations des analystes de 2,81 $

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 5,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,15 milliards de dollars

** BDX a baissé de 8,51% au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

BECTON DICKINSON
210,100 USD NYSE +1,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

