Becton Dickinson chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 4,7 % à 200,24 $ avant le marché

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026 entre 12,35 et 12,65 dollars, contre une prévision antérieure de 14,75 à 15,05 dollars

** Les analystes s'attendaient à un bénéfice annuel ajusté par action de 14,72 $, selon les données compilées par LSEG

** BDX annonce un bénéfice ajusté par action de 2,91 $ pour le premier trimestre, légèrement inférieur aux estimations des analystes de 2,81 $

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 5,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,15 milliards de dollars

** BDX a baissé de 8,51% au cours des 12 derniers mois