Becton Dickinson chute après avoir manqué les prévisions de recettes

(Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 3,7 % à 169,89 $avant le marché

** Les revenus trimestriels de la société de 5,89 milliards de dollarsmanquent les attentes moyennes des analystes de 5,90 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice trimestriel ajusté de 3,96 $/shr par rapport aux estimations de 3,92 $/shr

** BDX prévoit maintenant un bénéfice ajusté pour 2026 entre 14,75 et 15,05 $/shr, par rapport aux estimations de 14,84 $/shr

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~23% depuis le début de l'année