Beazley : en baisse, un broker n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Beazley recule ce jeudi de -2%, alors que l'analyste Jefferies annonce revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant d'achat à neutre ('Hold', 'conserver'). 'Bien que les marges de Beazley soient sur la voie de la reprise, il nous semble qu'après la réaction dramatique aux résultats de 2019, le consensus pourrait sous-estimer la longueur du chemin restant à parcourir', estime en effet le broker. Conséquence ? Jefferies révise également, à la marge cependant, son objectif de cours. De 616 pence, il passe à 611 pence.

Valeurs associées BEAZLEY LSE -1.93%