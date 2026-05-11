Beazer Homes en hausse après l'accord conclu par Dream Finders pour un montant de 704 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mai - ** Les actions du constructeur immobilier Beazer Homes USA BZH.N ont bondi de 25 % pour atteindre environ 23,78 $ (XX,XX euros) avant l'ouverture du marché
** Dream Finders Homes DFH.N a accepté d'acquérir Beazer Homes dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 704 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, à 25,75 dollars (XX,XX euros) par action
** Le prix de l'offre représente une prime de 37,2 % par rapport au dernier cours de clôture de Beazer Homes vendredi, selon les calculs de Reuters
** À la clôture de vendredi, BZH avait reculé de 7,4 % et DFH de 16,3 % depuis le début de l'année
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