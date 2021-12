Be Semiconductor avertit après un arrêt de production provoqué par une inondation information fournie par AOF • 20/12/2021 à 12:23



(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs, Be Semiconductor, a lancé un avertissement car une inondation a endommagé son site de production en Malaisie. L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs vise désormais des revenus en recul d'environ 15% à 20% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre contre de -5% à -15% auparavant.



Les premières estimations des coûts ponctuels associés au matériel et à la main d'œuvre nécessaires pour réparer ou reproduire tout système affecté sont de l'ordre de 4 à 6 millions d'euros et seront comptabilisés comme une charge dans les compte du quatrième trimestre 2021. Les coûts estimés pour réparer le bâtiment affecté et les équipements liés à la production ne devraient pas dépasser 2 millions d'euros.



Des précipitations record et prolongées ont affecté son principal site de production à Shah Alam, en Malaisie, en provoquant l'inondation de l'étage d'assemblage des systèmes de fixation de puces. En conséquence, l'assemblage final d'environ 60 systèmes d'une valeur d'environ 25 millions d'euros a été temporairement interrompu. Tous ces systèmes devaient être expédiés au cours du quatrième trimestre de 2021. Les précipitations se sont arrêtées le dimanche 19 décembre et ont permis de commencer les travaux de remise en état immédiatement après.





Electronique professionnel: marché sous tension



D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.



Excellentes perspectives



Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.



TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.