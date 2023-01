BDL Capital Management enregistre une collecte nette de 187 millions d'euros en 2022

(AOF) - La société de gestion BDL Capital Management annonce avoir enregistré une collecte nette de 187 millions d’euros au cours de l’année 2022 dont 130 millions d’euros sur le fonds BDL Rempart, ce qui porte les encours gérés à 2.6 milliards d’euros à fin décembre 2022. Une collecte positive, en France comme à l’étranger, et répartie sur l’ensemble des segments de clientèle, signe d’un intérêt marqué pour une gestion de conviction.

L'ensemble des quatre fonds de BDL Capital Management a connu une collecte nette positive en 2022. Les fonds BDL Rempart et BDL Convictions se sont particulièrement distingués par leur forte collecte.

Dans un contexte de boucle inflationniste et de remontée des taux, renforcé par une situation géopolitique dégradée, la valorisation des marchés financiers et leur regain de volatilité incitent à plus de sélectivité et à une vigilance accrue sur certains segments de la cote. L'analyse fondamentale, basée sur un savoir-faire de stock picking, n'a jamais été aussi importante.

Le fonds BDL Rempart, dont les encours sont de 801 millions d'euros, s'est particulièrement démarqué en 2022, puisqu'il clôture l'année sur une performance de +14.86%, avec une performance depuis création de +106.51%. BDL Rempart est l'un des premiers fonds Long/Short lancé en France en 2005. La poche acheteuse mise sur la remontée d'entreprises sous-valorisées par rapport à leur qualité tandis que la poche vendeuse mise sur la baisse d'entreprises survalorisées. Grâce à la combinaison de ces deux poches, le fonds est potentiellement en capacité de générer une performance positive, y compris dans les phases de correction de marché.

Le fonds BDL Convictions, dont les encours sont de 1 milliard d'euros, surperforme son indice de référence (Stoxx 600 dividendes réinvestis) 12 années sur 15 et prouve ainsi qu'une gestion active peut surperformer sur le long terme les gestions passives. Sa performance 2022 est de -6.93% versus son indice de référence à -10.69%. La performance annualisée du fonds depuis sa création en 2008 est de +8.27%. Il s'agit d'un fonds long only éligible au PEA, investissant sur des entreprises européennes. Le portefeuille est concentré puisque composé de 25 à 35 valeurs.