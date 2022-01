BDL Capital Management a collecté plus de 400 millions d’euros en 2021

(AOF) - BDL Capital Management a enregistré une collecte nette de plus de 400 millions d’euros au cours de l’année 2021, ce qui porte les encours gérés à plus de 2,5 milliards d’euros à fin décembre 2021. Cette collecte s’est portée à la fois sur le fonds phare BDL Convictions, qui a dépassé le seuil du milliard d’euros d’encours, mais aussi sur les deux produits les plus récents de la gamme, le fonds à objectif de performance absolue Durandal et le fonds actions labellisé ISR, BDL Transitions, qui ont tous deux passé le cap des 100 millions d’euros.

Ce dernier a notamment bénéficié de sa sélection par le fonds de place Emergence comme premier investissement de son nouveau compartiment Emergence Europe en juillet 2021.

Le gestionnaire d'actifs affiche de fortes ambitions de développement à l'International avec l'ouverture de deux bureaux à Madrid et à Genève. A ce jour, les encours hors France représentent un tiers des encours sous gestion.