Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: veut combattre les risques de fragmentation information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion non prévue de ce jour pour 'un échange de vues sur la situation actuelle du marché', le conseil des gouverneurs de la BCE a fait part de sa volonté de combattre la résurgence des risques de fragmentation.



'La pandémie a laissé des vulnérabilités durables dans l'économie de la zone euro, qui contribuent en effet à la transmission inégale de la normalisation de notre politique monétaire entre les juridictions', explique-t-il.



Le conseil a ainsi décidé d'appliquer de la souplesse dans le réinvestissement des remboursements arrivant à échéance dans le portefeuille PEPP, en vue de préserver le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire.



En outre, il a décidé de charger les comités compétents de l'Eurosystème, ainsi que les services de la BCE, 'd'accélérer l'achèvement de la conception d'un nouvel instrument antifragmentaire pour examen par le conseil'.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.