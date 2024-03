Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BCE: un pas de plus vers une baisse de taux en juin information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 16:04









(CercleFinance.com) - La Banque centrale européenne (BCE) a effectué jeudi un pas supplémentaire vers un assouplissement de sa politique monétaire au mois de juin en révisant à la fois ses prévisions de croissance et d'inflation, estiment les économistes.



A l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs, la BCE a laissé ses taux directeurs inchangés, tout en abaissant sa projection d'inflation dans la zone euro, désormais anticipée à 2,3% en 2024 contre 2,7% jusqu'ici.



L'institution basée à Francfort a également revu à la baisse son estimation de croissance pour la région cette année, dorénavant attendue à tout juste 0,6%.



Si la BCE a laissé sa politique monétaire inchangée, sa présidente Christine Lagarde a adopté un ton un peu plus accommodant lors de sa conférence de presse, soulignent les analystes.



'Compte tenu de ces révisions des prévisions et de la légère modification de la formulation du communiqué, la BCE se rapproche d'une première baisse de taux', commente Mark Wall, économiste chez Deutsche Bank.



'En revanche, le marché ne sera pas surpris d'apprendre que la BCE continue d'adopter une approche dépendante des données, réunion après réunion', ajoute-t-il.



'La BCE se range progressivement dans le camp des banques centrales qui ne sont plus les ennemies des marchés', ajoutent de leur côté les équipes de Lombard Odier Investment Managers.



Avant les propos de Christine Lagarde, les investisseurs attendaient déjà une première hausse des taux juin avec une probabilité de 86%, une évaluation qui se fonde sur l'évolution des taux de swap à 24 heures sur le marché monétaire.



'Les marchés intègrent désormais avec quasi-certitude le scénario d'une baisse de taux de 25 points de base en juin et d'une réduction totale de 90 points cette année, une hypothèse assez proche de nos estimations', soulignent les équipes de Capital Economics.



'Mais sachant que les données les plus récentes laissent penser que les pressions inflationnistes restent importantes et le marché de l'emploi demeure sous tension, nous pensons qu'il y a un risque que ces baisses de taux démarrent plus tardivement que prévu, et qu'elles se révèlent moins nombreuses', prévient le bureau de recherche économique londonien.





