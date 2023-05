Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BCE: un audit pointe des 'lacunes' dans le risque de crédit information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 09:40

(CercleFinance.com) - La Banque centrale européenne (BCE) peut mieux faire en matière de surveillance du risque de crédit des banques de l'Union européenne, estime la Cour des comptes européenne dans un rapport publié vendredi.



Si les auditeurs soulignent que l'évaluation du risque de crédit et des contrôles des banques réalisé par la BCE est 'généralement de bonne qualité', ils disent aussi avoir identifié 'quelques lacunes'.



Pour la Cour, l'institution basée à Francfort doit renforcer davantage sa surveillance afin de s'assurer que les établissements gèrent correctement leur risque de crédit, en particulier lorsque des prêts ne sont pas remboursés.



Elle insiste sur le fait qu'une mauvaise gestion par les banques de leur risque de crédit est susceptible non seulement de mettre en péril leur propre survie, mais aussi la stabilité de l'ensemble du système financier.



'La BCE doit tout mettre en oeuvre pour éviter que les banques ne fassent faillite parce qu'elles ont mal géré leur risque de crédit', a déclaré Mihails Kozlovs, le membre de la Cour responsable du rapport.



'C'est indispensable, vu l'importance de la confiance dans le secteur bancaire et le climat économique dégradé', a-t-il ajouté.



Selon la Cour des comptes européenne, la BCE n'a pas imposé d'exigences de fonds propres proportionnellement plus sévères aux banques plus exposées.



Elle juge par ailleurs que l'autorité centrale n'a pas suffisamment durci les mesures prudentielles lorsque les banques laissaient persister des faiblesses dans leur gestion du risque de crédit.



Les auditeurs pointent notamment du doigt le manque de personnel affecté, tant par la BCE que par les autorités nationales, à la surveillance bancaire, et déplorent la longueur excessive du cycle de surveillance de 2021, qui a pu donner lieu selon eux à des évaluations 'obsolètes'.



Ils reconnaissent en revanche que depuis 2015, le volume de créances douteuses héritées du passé a diminué sous l'effet de plusieurs facteurs, parmi lesquels les actions de la BCE.