BCE: taux directeurs relevés de 50 points de base

(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et, 'compte tenu de la révision à la hausse substantielle des perspectives d'inflation, prévoit de les relever encore'.



En conséquence, le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront portés respectivement à 2,50%, 2,75% et 2,00%, avec effet au 21 décembre 2022.



'Les décisions futures du conseil de direction en matière de taux directeur continueront de dépendre des données et suivront une approche de réunion par réunion', précise l'institution monétaire de Francfort.





