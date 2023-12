Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BCE: taux directeurs inchangés et normalisation du bilan information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 14:25









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire à Francfort, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) a décidé de laisser inchangés ses trois taux d'intérêt directeurs, à respectivement à 4,50%, 4,75% et 4,00%.



Sur la base de son évaluation actuelle, le conseil considère que 'les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre' son objectif de 2% d'inflation à moyen terme.



Il a également décidé d'avancer la normalisation du bilan de l'Eurosystème. Au premier semestre 2024, il entend poursuivre le réinvestissement intégral des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du PEPP.



Le conseil prévoit ensuite de réduire le portefeuille du PEPP de 7,5 milliards d'euros par mois en moyenne au second semestre de l'année, et entend mettre un terme aux réinvestissements dans le cadre du PEPP fin 2024.





