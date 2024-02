BCE : Swiss Life AM anticipe une première baisse des taux en avril

(AOF) - "Le mouvement de hausse des taux auquel nous avons assisté depuis la mi-2022 est inédit. Après dix hausses de taux consécutifs, dont six en 2023, le taux de dépôt de la BCE ressort à 4,0%. Or, les investisseurs n'avaient pas anticipé l'ampleur de ce mouvement. Avec le statu quo observé à partir d'octobre, le cycle de resserrement monétaire semble néanmoins en voie de stabilisation et le pivot proche, explique Maxime Mura, gérant taux et crédit investment grade chez Swiss Life Asset Managers France.

La BCE devrait toutefois prolonger ce statu quo au cours des prochains mois. Les facteurs justifiant une nouvelle hausse (inflation persistante, relances budgétaires etc.) pourraient être en effet contrebalancés par des facteurs récessifs justifiant une baisse des taux (récession en Allemagne, marché immobilier sous tension, tensions géopolitiques).

"Au final, nous anticipons une première baisse des taux de 0,25% dès le mois d'avril, en ligne avec le consensus du marché, et six baisses de taux en 2024 qui porteraient le taux de dépôt de la BCE à 2,50% en fin d'année", estime Maxime Mura.