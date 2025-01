BCE : suivez à 14h45 la conférence de presse de Christine Lagarde

Aujourd'hui, jeudi 30 janvier 2025, la BCE va rendre sa décision sur les taux d'intéret. Alors que la croissance économique européenne reste atone et que l'inflation est en grande partie maîtrisée, la banque centrale doit décider de poursuivre ou non sa politique d'assouplissement monétaire. Cette décision, attendue pour 14h, pourrait inclure une baisse des taux de 25 points de base, portant le taux de dépôt à 2,75%. Christine Lagarde expliquera en détail les raisons derrière cette décision, abordant les défis économiques actuels, les incertitudes politiques et les risques inflationnistes potentiels. Son allocution sera déterminante pour comprendre la stratégie future de la BCE et ses implications pour l'économie de la zone euro.