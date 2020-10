Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE : statu quo sur les programmes d'achats d'actifs Cercle Finance • 29/10/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - La Banque Centrale Européenne a décidé, à l'issue de sa réunion, de maintenir le montant de son programme PEPP à 1350 milliards d'euros, les rachats nets sous ce programme devant toujours durer au moins jusqu'à fin juin 2021. 'En tout état de cause, le conseil des gouverneurs conduira les achats d'actifs nets sous le PEPP jusqu'à ce qu'il juge que la phase de crise du coronavirus soit terminée', réitère l'institution monétaire francfortoise. Par ailleurs, les rachats nets sous le programme APP continueront à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros, conjointement avec les rachats dans le cadre de l'enveloppe temporaire supplémentaire de 120 milliards jusqu'à la fin de l'année.

