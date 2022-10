Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: relèvement des taux directeurs de 75 pb information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 14:23









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs annonce avoir décidé d'augmenter les trois taux d'intérêt directeurs de la BCE de 75 points de base, les portant ainsi à respectivement 2,00%, 2,25% et 1,50% à compter du 2 novembre prochain.



'L'inflation reste beaucoup trop forte et demeurera supérieure à l'objectif pendant une période prolongée', explique l'institution, rappelant qu'au mois de septembre, l'inflation de la zone euro a atteint 9,9%.



Elle prévoit de continuer à les relever, pour assurer le retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme, en fondant la trajectoire des taux d'intérêt sur l'évolution des perspectives d'inflation et économiques.





