BCE: relèvement des taux directeurs de 0,25%

(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a décidé de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, les portant ainsi respectivement à 3,75%, 4,00% et 3,25%, avec effet au 10 mai prochain.



'Les informations reçues corroborent largement l'évaluation des perspectives d'inflation à moyen terme établies à la réunion précédente. L'inflation globale a diminué au cours des derniers mois, mais les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes', explique-t-il.



Le conseil ajoute que ses décisions en matière de taux 'continueront d'être fondées sur son évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des nouvelles données, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la vigueur de la transmission de la politique monétaire'.





