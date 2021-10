Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE : ralentissement continu des achats du PEPP information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, la BCE 'continue d'estimer que des conditions de financement favorables peuvent être maintenues avec un rythme légèrement plus faible d'achats nets d'actifs au titre du PEPP par rapport aux deuxième et troisième trimestres de cette année'. Elle continuera d'effectuer des achats nets d'actifs dans le cadre du PEPP, dont l'enveloppe totale est de 1850 milliards d'euros, au moins jusqu'à fin mars 2022 et, dans tous les cas, jusqu'à ce qu'il juge que la crise du coronavirus est terminée. La BCE a également confirmé le niveau de ses taux d'intérêt directeurs, ses indications sur leur probable orientation future, ses achats dans le cadre de son APP, ses politiques de réinvestissement et ses opérations de refinancement à plus long terme.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.