BCE : quatre opérations supplémentaires PELTRO en 2021

(CercleFinance.com) - Parmi les mesures décidées face à la crise, le conseil des gouverneurs de la BCE va conduire, en 2021, quatre opérations supplémentaires de refinancement à plus long terme d'urgence face à la pandémie (PELTRO). En outre, les achats nets dans le cadre du programme d'achats d'actifs (APP) se poursuivront à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros, aussi longtemps que nécessaire. La BCE y mettra fin peu avant de commencer à relever ses taux d'intérêt directeurs. Enfin, la facilité de repo de l'Eurosystème pour les banques centrales (EUREP) et l'ensemble des lignes temporaires de swap et de pensions conclues avec les banques centrales hors zone euro seront prolongées jusqu'en mars 2022.

