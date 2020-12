Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE-Principaux extraits de la conférence de presse de Lagarde Reuters • 10/12/2020 à 15:34









FRANCFORT, 10 décembre (Reuters) - Principaux extraits de la conférence de presse donnée jeudi par Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'institution, qui a notamment décidé d'augmenter de 500 milliards d'euros, à 1.850 milliards, le montant de son programme d'achats de titres PEPP, prolongé jusqu'en mars 2022. * RISQUE PANDÉMIQUE "Bien que le rebond de l'activité économique au troisième trimestre ait été plus marqué que prévu et que les perspectives de déploiement d'un vaccin soient encourageantes, la pandémie continue de faire peser des risques sérieux sur la santé publique, sur l'économie de la zone euro et sur l'économie mondiale." * UN IMPACT PLUS PRONONCÉ "Les données qui nous parviennent et les projections de nos équipes suggèrent un impact plus prononcé de la pandémie sur l'économie à court terme et une faiblesse de l'inflation plus prolongée qu'anticipé précédemment." * INCERTITUDE ÉLÉVÉE "L'incertitude demeure élevée en ce qui concerne la dynamique de la pandémie et le calendrier de la distribution de vaccins." * CONTRACTION AU T4 "La résurgence des cas de COVID-19 et les mesures de confinement associées restreignent de manière significative l'activité économique de la zone euro, dont il est à attendre qu'elle se soit contractée au quatrième trimestre 2020." * LES SERVICES SÉVÈREMENT PÉNALISÉS "L'activité des services est sévèrement pénalisée par l'augmentation des cas de contamination et les nouvelles restrictions aux interactions sociales et à la mobilité." * UTILISATION DE L'ENVELOPPE DU PEPP "Si des conditions de financement favorables peuvent être maintenues avec des flux d'achats d'actifs qui n'épuisent pas l'enveloppe à l'horizon des achats nets dans le cadre du PEPP, il ne sera pas nécessaire d'utiliser l'enveloppe dans son intégralité." * RECALIBRAGE "L'enveloppe (du PEPP) peut-être recalibrée si nécessaire pour maintenir des conditions de financement favorables afin de contrer le choc négatif de la pandémie sur l'évolution de l'inflation. "Nous continuons par conséquent à nous tenir prêts à ajuster nos instruments de manière adéquate pour nous assurer que l'inflation se dirige vers notre objectif de manière soutenue conformément à notre engagement en faveur de la symétrie." * LE TAUX DE CHANGE SOUS SURVEILANCE "Nous continuerons également à surveiller les évolutions du taux de change sous l'angle des ses implications possibles sur les prévisions d'inflation à moyen terme." * INFLATION NÉGATIVE "L'inflation globale restera probablement négative jusqu'au début de 2021." * PRESSIONS INFLATIONNISTES CONTENUES "Les pressions sous-jacentes sur le prix devraient demeurer contenues en raison de la faiblesse de la demande, notamment dans le tourisme et les secteurs liés au voyage, ainsi que de la pression sur les salaires et de l'appréciation du taux de change de l'euro." * PRESSION À LA HAUSSE À MOYEN TERME "Une fois que l'impact de la pandémie diminuera, une reprise de la demande soutenue par des politiques budgétaires et fiscales accommodantes exercera une pression à la hausse sur l'inflation sur le moyen terme." (Bureau de Francfort, version française Patrick Vignal)

