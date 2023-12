Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BCE: porte ouverte à des baisses de taux en 2024? information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Si elle a comme prévu, débouché sur un statu quo sur ses taux directeurs, la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE de ce jeudi laisse la porte ouverte à des baisses l'année prochaine, à en croire des réactions d'économistes.



'La décision de la BCE de n'apporter que des modifications limitées à la déclaration de politique monétaire suggère qu'elle va à l'encontre des attentes du marché qui tablaient sur le début des baisses de taux en mars prochain', reconnait Capital Economics.



Le bureau d'analyse londonien souligne cependant que la banque centrale a fortement réduit ses prévisions d'inflation (passant ainsi de 3,2% à 2,7% pour 2024), le faisant penser qu'elle 'changera son fusil d'épaule en matière de taux d'intérêt d'ici peu'.



Pensant que 'l'inflation devrait être beaucoup plus faible que les nouvelles prévisions de la BCE pour l'année prochaine', Capital Economics prévoit désormais cinq baisses de taux de 25 points de base de sa part à partir d'avril.



'Ecarter du chemin l'annonce sur le PEPP maintenant réduit l'obstacle à des baisses de taux anticipées en 2024', estime pour sa part Deutsche Bank, au vu de l'annonce d'une fin du réinvestissement dans le cadre du PEPP prévue désormais pour fin 2024.



'Bien que la sortie du PEPP donne l'impression que la BCE n'est pas dans l'ombre du pivot accommodant de la Fed, elle a peut-être subtilement ouvert la porte', poursuit la banque allemande par la voix de son chief european economist Mark Wall.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.