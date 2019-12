Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE : politique monétaire inchangée Cercle Finance • 12/12/2019 à 13:48









(CercleFinance.com) - Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser inchangés son taux d'intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt, à respectivement 0,00%, 0,25% et -0,50%. Il prévoit que ses taux resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce qu'il ait constaté que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2% sur son horizon de projection. Les achats nets reprendront dans le cadre de son programme d'achats d'actifs (APP) à un rythme mensuel de 20 milliards d'euros ont repris le 1er novembre. Le conseil des gouverneurs prévoit d'y avoir recours aussi longtemps que nécessaire. Il entend aussi poursuivre les réinvestissements, en totalité, des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de l'APP pendant une période prolongée après la date à laquelle il commencera à relever ses taux.

