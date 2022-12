Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: plan de réduction des avoirs de l'APP information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 14:27









(CercleFinance.com) - Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé qu'à partir de début mars 2023, le portefeuille du programme d'achats d'actifs diminuera à un rythme mesuré et prévisible, l'Eurosystème ne réinvestissant pas tous les remboursements de principal des titres arrivant à échéance.



La baisse s'élèvera à 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2023 et son rythme ultérieur sera déterminé dans le temps. Lors de sa réunion de février, le conseil annoncera les paramètres détaillés de la réduction des avoirs de l'APP.



D'ici la fin de 2023, le conseil des gouverneurs réexaminera également son cadre opérationnel de pilotage des taux d'intérêt à court terme, qui fournira des informations sur l'aboutissement du processus de normalisation du bilan.





