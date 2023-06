Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BCE: nouveau tour de vis sur les taux directeurs information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 14:23









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion, le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a décidé de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base, les portant ainsi respectivement à 4,00%, 4,25% et 3,50%, avec effet au 21 juin prochain.



Concernant son programme d'achats d'actifs (APP), le conseil indique que sa baisse s'élèvera à 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin, et qu'il mettra fin aux réinvestissements dans le cadre de l'APP à compter de juillet.



S'agissant du programme d'achat d'urgence pour la pandémie (PEPP), il a l'intention de réinvestir les remboursements du principal des titres arrivant à échéance achetés dans le cadre du programme au moins jusqu'à la fin de 2024.





