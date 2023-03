Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BCE: les taux de nouveau relevés malgré les tensions information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 14:34

(CercleFinance.com) - La Banque centrale européenne (BCE), toujours soucieuse de maîtriser l'inflation, a de nouveau relevé ses taux directeurs jeudi et laissé entendre que d'autres relèvements étaient à venir en dépit des inquiétudes qui entourant actuellement la santé du système financier mondial.



Comme prévu, la BCE a décidé d'augmenter ses trois taux d'intérêt de 50 points de base, conformément à sa détermination à assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers l'objectif de 2% à moyen terme.



Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt se trouvent ainsi relevés à respectivement 3,50%, 3,75% et 3%.



Dans son communiqué, le conseil des gouverneurs indique surveiller attentivement les tensions actuelles sur les marchés, tout en jugeant que le secteur bancaire de la zone euro est 'résilient'.



La BCE rappelle qu'elle a revu à la hausse ses projections de croissance pour la zone euro en raison du recul des prix de l'énergie et d'une meilleure résistance de l'économie à un environnement international difficile.



Mais l'institution estime aussi que l'inflation devrait 'rester trop forte pendant une trop longue période'.



Selon ses économistes, la hausse des prix devrait s'établir en moyenne à 5,3% en 2023, 2,9% en 2024 et 2,1% en 2025.



Concernant ses rachats d'actifs, le programme d'achats d'actifs (APP) sera réduit à un rythme mesuré de l'ordre de 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin 2023, puis son rythme sera ajusté au fil du temps.



S'agissant du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), le conseil des gouverneurs entend réinvestir les remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du programme au moins jusqu'à fin 2024.