BCE : le biais 'très accommodant' est maintenu

(CercleFinance.com) - Comme prévu, la Banque centrale européenne (BCE) a maintenu inchangée sa politique monétaire jeudi, une décision qui n'a qu'un un impact limité sur les marchés. A l'issue de sa réunion qui s'est tenue ce jour, le conseil des gouverneurs de l'institution a décidé de confirmer une nouvelle fois l'orientation 'très accommodante' de sa politique monétaire. Le taux de refinancement de la BCE reste donc à 0%, tandis que le taux de facilité de dépôt demeure à 0,25%, avec un taux de prêt marginal maintenu à -0,5%. Cette orientation conforme aux attentes des marchés n'a pas entraîné de gros bouleversements sur les marchés boursiers. A Paris, l'indice CAC 40 conserve une avance de l'ordre de 0,6% après ces annonces. Dans son communiqué, la BCE souligne que ses taux d'intérêt directeurs resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce que le niveau de l'inflation converge vers son objectif des 2%. Le conseil des gouverneurs prévoit par ailleurs de continuer ses rachats d'actifs dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP), dont l'enveloppe totale reste de 1.850 milliards d'euros, au moins jusqu'à fin mars 2022 et jusqu'à ce la crise du coronavirus soit terminée.

