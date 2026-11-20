BCE : la tokenisation est « une formidable opportunité pour l’Europe », selon Christine Lagarde

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a plaidé ce vendredi 20 novembre pour une accélération européenne sur la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). La présidente démissionnaire, qui a anticipé son départ pour février 2027, voit dans les actifs tokenisés sur blockchain une énorme opportunité de bâtir un véritable marché unique des actifs numériques, à condition d'agir vite.

Christine Lagarde considère la tokenisation comme une priorité européenne

Lors du 36e Congrès bancaire européen de Francfort, Christine Lagarde a consacré une partie de son discours à la tokenisation RWA, qui consiste à numériser sur les blockchains des actifs du monde réel ( Real World Assets ), comme des actions, des matières premières ou des obligations. Pour la présidente de la BCE, l'enjeu dépasse la simple innovation financière. Il s'agit, selon elle, d'une « formidable opportunité pour l'Europe ».

À la condition d'un cadre réglementaire « adapté », la tokenisation offrirait à l'Union européenne la possibilité de construire « un véritable marché unique des actifs numériques ». Un objectif que les marchés de capitaux traditionnels n'ont jamais réussi à atteindre en Europe, malgré plus d'une décennie de discussions sur l'union de ces marchés.

Extrait du discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE.

Un marché encore jeune mais en croissance rapide, à saisir d'urgence

Christine Lagarde s'appuie sur des chiffres parlants pour justifier l'urgence de saisir l'opportunité de la tokenisation RWA. La valeur mondiale des actifs tokenisés atteignait « environ 23 milliards d'euros en mars 2026 », soit 5 fois plus qu'un an auparavant, explique la présidente de la Banque centrale européenne.

Un marché encore modeste, mais dont la trajectoire ne laisse pas de place à l'attentisme. « Il n'y a pas de temps à perdre », a prévenu la présidente de la BCE. Son avertissement vise notamment un risque de fragmentation. En effet, si chaque pays développe individuellement ses propres règles et plateformes, le marché européen pourrait se morceler en îlots incompatibles. « Dès que les normes et pratiques divergent, il est très difficile de les réunir à nouveau », a-t-elle rappelé, en s'appuyant sur l'expérience des marchés de capitaux classiques.

On peut aller plus loin sur la vitesse soutenue de croissance de la tokenisation des actifs du monde réel, puisque selon le site RWA.xyz, ce marché a dépassé les 41,4 milliards de dollars en ce 20 novembre 2026. Il y a donc de bonnes chances de doubler à nouveau (voire plus) en un an, puisqu'en seulement 8 mois il a déjà augmenté de 80 %.

Le marché de la tokenisation RWA connaît une croissance très rapide (hors stablecoin sur le graphique).

Pendant ce temps, Washington, Londres et Singapour avancent sur la tokenisation RWA

L'urgence invoquée par Christine Lagarde prend également tout son sens quand on regarde ce que font les concurrents. Aux États-Unis, les régulateurs de la Securities and Exchange Commission SEC ont approuvé en mars 2026 de nouvelles règles pour le Nasdaq, autorisant les actions à être négociées sous forme tokenisée au sein du Nasdaq Market Center , suivies par la Bourse de New York (NYSE) en avril.

Côté britannique, la Bank of England (BOE) et les régulateurs de la Financial Conduct Authority (FCA) opèrent depuis janvier 2024 un Digital Securities Sandbox , dont HSBC est devenue le premier acteur autorisé à opérer en conditions réelles comme dépositaire de titres numériques en juillet 2026.

Singapour, enfin, a publié dès novembre 2025 une version révisée de son Guide on the Tokenisation of Capital Market Products couvrant l'intégralité du cycle de vie des produits tokenisés, selon le principe « même activité, même risque, même traitement réglementaire ». Autrement dit, lorsque Bruxelles cherche à s'emparer du sujet de la tokenisation RWA et à harmoniser ses règles, trois grandes places financières ont déjà commencé à exploiter ce jeune marché.

Un discours à quelques mois du départ de la présidente de la BCE

Après des années de lutte acharnée contre le secteur des cryptomonnaies, où Christine Lagarde n'a pas mâché ses mots contre Bitcoin (BTC), « sans valeur intrinsèque » , et les stablecoins, « un danger pour la stabilité financière » , la présidente de la Banque centrale européenne semble réaliser (bien tardivement) l'énorme potentiel de la tokenisation RWA, portée par les nombreux avantages des blockchains (rapidité, faibles coûts, désintermédiation, disponibilité 24h/24 et 7j/7,…).

Cette déclaration vient d'autant plus tardivement que la présidente de la Banque centrale européenne a annoncé sa démission il y a 3 semaines. En effet, Christine Lagarde a avancé son départ de l'institution européenne de plus de 8 mois, le faisant passer d'octobre à février 2027.

La succession de la Française à la tête de la BCE devrait se jouer en décembre, entre le néerlandais Klaas Knot et l'espagnol Pablo Hernández de Cos, tous deux anciens responsables de la banque centrale de leur pays respectif. Sur la tokenisation comme sur l'euro numérique, dont un pilote est prévu dès 2027 , la BCE pousse les pays de l'UE vers une uniformisation continentale, que certains appelleront fédéralisme.

Source : discours de Christine Lagarde (BCE)