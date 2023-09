BCE, indicateurs et entrée en Bourse fouettent les marchés occidentaux

Les Bourses mondiales ont progressé jeudi, les indices européens se montrant enthousiastes face à l'espoir que la BCE soit arrivée au pic de sa politique de resserrement monétaire, quand Wall Street a été soutenue par des indicateurs et une entrée en Bourse.

Sur le Vieux Continent, la Bourse de Paris a avancé de 1,19%, Francfort a gagné 0,97% et Londres a bondi de 1,95%, particulièrement soutenue par les prix en hausse des matières premières.

Les regards se sont braqués sur la Banque centrale européenne jeudi: l'institution monétaire a procédé à une dixième hausse d'affilée de son taux d'intérêt de référence depuis juillet 2022, mais les investisseurs ont surtout retenu que son cycle draconien de resserrement monétaire pouvait toucher à sa fin.

"Mme Lagarde n'a pas voulu s'engager à faire une pause, mais n'a pas +explicitement+ ouvert la porte à de nouvelles hausses, comme c'est généralement le cas et cela indique que la hausse d'aujourd'hui pourrait être la dernière", explique Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro IS.

"L'économie de la zone euro s'affaiblit déjà suffisamment pour rendre très improbable une nouvelle hausse de l'inflation", souligne de son côté Martin Moryson, chef économiste Europe à DWS.

La BCE a abaissé jeudi ses prévisions de croissance en zone euro jusqu'en 2025. Celle-ci ne devrait atteindre que 0,7% en 2023, contre 0,9% attendu auparavant, puis 1,0% en 2024 et 1,5% en 2025.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt se détendaient en Europe, passant de 2,65% mercredi à 2,59% jeudi pour l'intérêt de l'emprunt d'Etat allemand à 10 ans.

Du côté des devises, l'euro déclinait face au dollar américain, perdant 0,83% à 1,0640 dollar à 21H00 GMT, reculant même, plus tôt, jusqu'à 1,0632 dollar, une première en près de six mois.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Bourse de New York a aussi fini dans le vert: Le Dow Jones a pris 0,96%, l'indice Nasdaq est monté de 0,81%, et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,84%.

Les investisseurs ont été satisfaits de la publication des ventes de détail aux États-Unis en août, qui ont grimpé de 0,6% sur un mois, soit bien plus que le 0,1% qu'annonçaient les économistes, un sursaut essentiellement attribuable à la flambée des prix du pétrole.

"C'était un élément positif" pour les actions, a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Arm sous les projecteurs

Jeudi a vu la première cotation d'Arm, spécialiste de la conception de microprocesseurs, dont le titre a immédiatement décollé, jusqu'à gagner 30% par rapport au prix fixé la veille avant l'introduction en Bourse.

L'action a fini en hausse de 24,69%, un succès pour cette opération qui était un test majeur pour Wall Street, valorisant Arm à quelque 65 milliards de dollars, et même 67,9 en comptant les actions attribuées aux employés et aux dirigeants.

"Ca faisait 18 mois qu'on n'avait pas eu de vraie introduction, et c'est un succès", a résumé Art Hogan.

Le pétrole au plus haut en dix mois

Les cours du pétrole ont encore grimpé jeudi, au plus haut depuis novembre, toujours poussés par les craintes d'une insuffisance de l'offre face à une demande d'or noir qui ne faiblit pas, avec, désormais, en vue, le seuil psychologique des 100 dollars le baril.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre s'est apprécié de 1,98%, pour clôturer à 93,70 dollars.

Quant au West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, il a lui avancé de 1,85%, à 90,16 dollars. Le WTI n'avait plus franchi la barre des 90 dollars depuis début novembre.

Sur les marchés actions, les valeurs pétrolières ont eu la cote. A Londres, BP a gagné 3,13% et Shell 2,40%. A Paris, TotalEnergies a progressé de 1,71%. A Milan, Eni s'est octroyé 1,97%. A New York, Exxon Mobil a pris 1,79% et Chevron 0,62%.

